"Regolamenti Erp, azzerato il criterio della residenza"

La modifica dei regolamenti Erp che la Regione si appresta a portare in Assemblea legislativa, che porterà all’azzeramento del criterio della residenza storica per le case popolari in Emilia-Romagna, torna a essere contestata dalla Lega. "La Giunta Bonaccini è finalmente venuta allo scoperto", protesta l’imolese Daniele Marchetti, consigliere regionale del Carroccio, che sarà in centro questa mattina per "informare la cittadinanza". "Già ad aprile, con un question time presentato in assemblea legislativa, ho iniziato a trattare l’argomento, spinto da voci che suggerivano le intenzioni del Pd di impedire ai sindaci di valorizzare gli anni di residenza nell’assegnazione delle case popolari – rivendica Marchetti –. Da allora, ho lavorato incessantemente con diversi atti per portare a galla e rendere pubbliche queste intenzioni, che considero un gesto di equità sociale". In poche parole, secondo il leghista, il provvedimento "penalizza coloro che, nel momento del bisogno, si vedranno negare un alloggio nonostante abbiano contribuito per anni alla comunità. Faremo tutto il possibile per opporci".