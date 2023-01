"Regole omogenee per i codici bianchi"

"Grazie al lavoro della Lega, finalmente verrà istituito un tavolo di lavoro volto a un’omogenizzazione degli standard organizzativi per l’istituzione degli ambulatori per codici bianchi in tutto il territorio regionale. In diverse città, tra le quali Imola, l’apertura di tali strutture, pensate per alleggerire il carico di lavoro del pronto soccorso, è prevista al di fuori dell’ospedale. Un paradosso". Così il consigliere regionale della Lega, Daniele Marchetti (nella foto), esprime la soddisfazione per il via libera dell’assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna al suo emendamento alla nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza eegionale.

"Vista la volontà annunciata direttamente dal direttore generale dell’Ausl di Imola Andrea Rossi, durante una commissione comunale, di voler aprire questi ambulatori non nei pressi del Pronto soccorso, abbiamo ritenuto opportuno presentare durante questa sessione di bilancio un apposito emendamento per arrivare ad un tavolo che abbia il compito di uniformare l’azione in maniera omogenea su tutto il territorio regionale", ricostruisce Marchetti, che è anche capogruppo della Lega in Consiglio comunale.

"La lontananza dal nosocomio, infatti, snaturerebbe l’obiettivo e la finalità di questa misura per la quale ci battiamo da cinque anni", prosegue l’esponente del Carroccio. E ricorda: "Gli ambulatori destinati ai codici bianchi dovrebbero intercettare i casi meno critici che si presentano al pronto soccorso, smaltendo così un carico di lavoro che sarebbe eccessivo e superfluo per gli operatori del pronto soccorso".

A questo punto, va avanti Marchetti, "speriamo che la nostra proposta possa correggere la decisione annunciata da Rossi, che potrebbe compromettere la buona riuscita di queste aperture. Che senso ha – conclude il leghista – aprire un ambulatorio che dovrebbe alleggerire il carico di lavoro dei Pronto soccorso, se lo apriamo altrove?".