Relazioni uomo-natura Quattro film a Ca’ Vaina

Nuova rassegna cinematografica al centro giovanile Ca’ Vaina. Dopo aver affrontato i temi ‘Gender equality’ e ‘Storie di Viaggio’, proiettando film europei, africani e asiatici, il gruppo di appassionati cinefili promotori del progetto ‘CineVaina’ presenta un terzo ciclo di appuntamenti: ‘Uomo e natura: in una relazione complicata’. Si parte martedì 4 aprile alle 21.30 con un excursus dall’Islanda, raccontando gli eco-sabotaggi di Halle ne ‘La donna Elettrica’. Il 18 aprile, sempre alle 21.30, ci si sposta in Colombia con ‘El abrazo de la serpiente’ per un viaggio pionieristico nel cuore della foresta amazzonica.

In maggio si andrà alla scoperta di ‘The Great Green Wall’ film dedicato a un progetto molto ambizioso nel deserto del Sahara (martedì 2 alle 21.30) per poi concludere con ‘Watermark’, documentario canadese dal forte impatto visivo che ha l’elemento dell’acqua come protagonista (martedì 16 maggio alle 21.30). Versioni in lingua originale con sottotitoli in italiano. L’ingresso alla rassegna è gratuito (offerta libera). Cinevaina è realizzato grazie al contributo della Regione.

"Il progetto nasce dal desiderio di presentare al pubblico film in lingua originale e provenienti da differenti aree geografiche – spiegano i promotori della rassegna –. Abbiamo deciso di collegare la scelta dei film proposti ad alcune tematiche alle quali siamo sensibili e che riteniamo possano essere di interesse comune, in accordo con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030. Inoltre, per arricchire ulteriormente le nostre serate, abbiamo avuto, e avremo, diversi ospiti con testimonianze e percorsi di vita attinenti ai luoghi e alle tematiche trattate".