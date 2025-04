Rendez-vous jazz al Cassero. Ortiz e il vento dei Caraibi. Eric Mingus, ebbrezza funky

Castel San Pietro vivrà due rendez-vous jazzistici da ascriversi alla serie degli eventi imperdibili, omologate alle iniziative per i 40 anni della fondazione del Combo Jazz Club, ospitati stasera e mercoledì (ore 21) dal Cassero Teatro Comunale. Date di glamour globale nel firmamento di Crossroads 2025 a celebrare la 38° edizione di Cassero Jazz, con la benedizione dell’Assessorato alla Cultura, Uisp, Combo Jazz Club di Imola, Associazione Lugo Contemporanea e Arci Bologna.

Stasera la ribalta s’illumina di Cub(an)ismo, cioè il verbo pianistico secondo Aruán Ortiz, decostruzione e costruzione della struttura musicale, un po’ cubismo, un po’ fasci di essenze vaganti nell’area di Brooklyn, con l’artista di Santiago de Cuba che sceglie di misurare il sincretismo culturale, stilistico e temporale del jazz con l’ ispirata "lectio caraibica".

Ne risulta che dalle 21 il palco del Teatro Cassero trasmuta in un giardino delle meraviglie, omaggio di uno spirito inquieto in perenne cambiamento che distilla un programma fatto di pièce profonde e intense, anteprima tecnico-aneddotica sugli 88 tasti di Hancock, Mehldau e Coria. Un aneddoto illuminante? A un giornalista di Down Beat che gli chiese quale fosse il privilegio di crescere e affinarsi negli States, Ortiz rispose che "la cosa bella di essere musicisti nella Grande Mela, ciascuno con le proprie influenze diverse, è che ci si possono permettere scelte originali".

Mercoledì le luci si accendono su una triade inedita per uno spaccato di spoken word, jazz e funky che vede sul palco Eric Mingus – figlio della leggenda Charles –, cantante e polistrumentista alla chitarra insieme alla contrabbassista Silvia Bolognesi e Griffin Rodriguez, multistrumentista a sua volta, alle tastiere. Ballad pastellate di poesia in onore di Gil Scott-Heron ("Celebrating the influences of Gil Scott-Heron") scrittore, musicista, compositore e attivista afroamericano, di cui Eric Mingus è uno degli interpreti più creativi, ma con rispetto.

Senza dimenticare che vino e jazz, come divertissement dell’intelletto sono un connubio perfetto di emozioni sensoriali. A certificarlo nel foyer del teatro dalle 19,30 in entrambi gli appuntamenti, in collaborazione con Very Slow, ci sarà una degustazione di vini delle cantine castellane con la supervisione di Aies (Accademia Internazionale Enogastronomi Sommelier). Informazioni e prenotazioni 335/6916225 - info@uispcspt.it

Gian Aldo Traversi