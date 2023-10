Renzi in giunta alla Camera di Commercio

La Giunta della Camera di commercio ha eletto l’imolese Amilcare Renzi, segretario di Confartigianato Bologna metropolitana, vicepresidente dell’ente. Con l’elezione di Renzi, avvenuta nel corso della prima riunione che si è svolta martedì mattina a palazzo della Mercanzia, si completa il processo di rinnovo degli Organi camerali iniziato il 12 settembre scorso con l’insediamento del nuovo Consiglio camerale. In quell’occasione, era stata eletta la giunta che sarà alla guida della Camera di commercio per i prossimi cinque anni. L’organo esecutivo dell’ente per il prossimo quinquennio risulta composto da: Valerio Veronesi, presidente rieletto; Domenico Allaria Olivieri; Valentino Di Pisa; Rita Ghedini; Antonio Gramuglia; Flavio Guastafierro; Amilcare Renzi e Massimo Zucchini. Piena soddisfazione per la nuova giunta era stata espressa, nelle scorse settimane, dal presidente Veronesi: "Una squadra coesa che subito inizia a lavorare perché, in questi tempi difficili, tutti gli imprenditori bolognesi si sentano parte di una squadra unita, in cui ogni settore gioca un ruolo determinante per tutti".

Fra i temi all’ordine del giorno della prima riunione della Giunta, la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di contributo a favore delle imprese colpite dall’alluvione di maggio, il programma delle attività di orientamento nelle scuole e il via libera alla costituzione della Fondazione Bologna Welcome.

La Camera di Commercio di Bologna offre alle imprese la possibilità di sviluppare la loro attività in Italia e nel mondo. L’obiettivo dei servizi offerti è sempre quello di dialogare con le imprese e con le organizzazioni imprenditoriali per la crescita equilibrata dell’economia provinciale. La Camera di Commercio si definisce come la "casa delle imprese bolognesi".