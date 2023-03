Reperti storici nel cantiere Nuovo stop alla ciclabile

Un ritrovamento archeologico ferma i lavori della ciclopedonale Osteria Grande–Ozzano dell’Emilia.

Per i già criticatissimi lavori di uno dei due tratti di ciclopedonali che costeggiano la statale Emilia (l’altro, quello dal capoluogo a Toscanella di Dozza, ancora non è stato avviato), arriva un altro intoppo. A frenare l’intervento, però, questa volta non ci sono di mezzo lungaggini burocratiche o variazioni degli accordi con Anas, bensì, appunto, il ritrovamento di un reperto archeologico che ha imposto lo stop.

"La scoperta è avvenuta un paio di settimana fa, prima della robusta ondata di piogge", spiega Andrea Bondi, vicesindaco del comune termale. Una scoperta non auspicata ma non certo sorprendente, aggiunge Bondi, perché "l’eventualità non era da escludere, considerando l’area che sarebbe stata interessata ai lavori".

Gli operai avevano avviato da pochi giorni gli interventi riguardanti il percorso ad est di Osteria Grande, "un tratto che prevede lavori abbastanza semplici interessando un’area extraurbana". Avviati i primi scavi, la scoperta del reperto. Scoperta che ha portato immediatamente al fermo, senza che però sia stato possibile completare subito i rilievi perché, spiega Bondi, "le piogge piuttosto abbondanti di quei giorni hanno naturalmente allagato il cantiere, frenando l’operato degli archeologi".

Lo stop a lavori pubblici a Castel San Pietro a causa di ritrovamenti archeologici non è una novità. Meno di un anno fa, a maggio 2022, il rinvenimento di uno scheletro aveva bloccato l’opera di rifacimento di via Matteotti, rallentando di almeno un paio di settimane il cantiere che già era stato ‘incastrato’ in un calendario con date quasi obbligate di inizio e fine intervento. L’ipotesi, ma non la certezza, è che anche in questo caso possano occorrere un altro paio di settimane per far ripartire i lavori alla ciclopedonale. L’obiettivo del comune era (e resta) quello di ultimare nel più breve tempo possibile il tratto per poi operare gli interventi in quelli che sono stati ribattezzati ‘punti di interesse’, ovvero le due piazzette che verranno realizzate sul percorso all’altezza delle poste e nei pressi del ponte sul Quaderna.

Claudio Bolognesi