Residenti, duemila firme: "Bene così, vigileremo"

I residenti delle frazioni Ortodonico, Casola Canina, San Prospero e Chiusura non arretrano. E pur accogliendo con soddisfazione l’apertura di Rfi al progetto di affiancare il potenziamento della ferrovia ai binari attualmente esistenti ("Ora svegliamoci da questo brutto sogno", esorta il loro referente Armando Martignani), annunciano che la loro raccolta firme (arrivata già oltre quota duemila) andrà avanti.

"Stiamo velocemente valutando la costituzione di un comitato, a netta dimostrazione di quanto la comunità sia preoccupata unita e coesa nel voler difendere il proprio territorio – avverte Martignani, intervenuto all’incontro pubblico di ieri mattina –. La nostra non è una protesta, noi non diciamo ‘no’ all’infrastruttura. Chiediamo a Rfi, Regione, Città metropolitana e all’amministrazione comunale di prendere in seria considerazione la soluzione inizialmente scartata dell’affiancamento della linea storica, alternativa che verrebbe percepita dalla comunità come un potenziamento e miglioramento delle infrastrutture esistenti, piuttosto che realizzarne una nuova su un altro tracciato".

Da qui le obiezioni già sollevate nelle scorse settimane. "La nostra preoccupazione è che le soluzioni proposte, che prevedono la realizzazione di un viadotto ferroviario alto fino a 18 metri, una cicatrice tra Bologna e Castel Bolognese, abbia un impatto devastante sulle nostre comunità – mandano a dire i residenti –. Siamo esseri umani, una comunità profondamente legati alla nostra terra, alla nostra agricoltura, alle nostre origini, al nostro lavoro e alle nostre case, e non possiamo accettare che tutto ciò venga indiscriminatamente calpestato e sia oggetto di esproprio solo in virtù di un mero risparmio. Siamo consapevoli che per consentire lo sviluppo delle infrastrutture gli espropri siano inevitabili, ma questi devono essere mirati a un beneficio concreto e realizzati con cognizione in un’ottica di benessere collettivo".

Insomma, secondo i residenti delle frazioni, meglio dunque guardare più a sud; così come appunto stanno facendo, dopo l’ondata di proteste, i tecnici di Rfi negli ultimi giorni. "Sebbene le soluzioni proposte da Rfi mirino a migliorare il trasporto merci e l’efficienza del traffico, riteniamo che la soluzione in affiancamento alla linea storica sia quella che meglio concilia il progresso con la preservazione del nostro territorio – conclude Martignani –. Questa soluzione permetterebbe di evitare gli espropri ingiustificati e la distruzione di vaste aree di terreno agricolo e abitativo, mitigando al contempo l’impatto ambientale".