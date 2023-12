"Residenzialità, cancellato il criterio"

"La giunta Bonaccini esce allo scoperto e cancella definitivamente il criterio della residenzialità storica nell’assegnazione degli alloggi popolari". Così il consigliere regionale della Lega, l’imolese Daniele Marchetti, segnala l’iscrizione all’ordine del giorno delle prossime sedute dell’Assemblea legislativa di una delibera di Giunta sugli alloggi Erp. "La strada scelta dalla maggioranza era già chiara: avevo sollevato la questione negli scorsi mesi e, in ultimo, avevo presentato un emendamento alla Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale per chiedere di non abolire tale parametro – ricorda Marchetti –. Ma i Dem hanno deciso di bocciare la proposta adducendo scuse, per poi mettere sotto all’albero un regalo amaro per gli emiliano-romagnoli".

Secondo il consigliere regionale della Lega, nell’atto della Giunta "emerge finalmente con forza la netta volontà di non ‘premiare’ chi si risiede sul territorio da più anni adducendo che, i requisiti di accesso definiti dall’atto unico siano già sufficienti ad accertare la presenza stabile sul territorio dei soggetti che possono inoltrare domanda di alloggio Erp. E che, pertanto, il requisito di storicità della residenza o dell’attività lavorativa non deve essere ulteriormente valorizzato dai Comuni".