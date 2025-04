’Resistenza in Rocca’. La storia coraggiosa della Brigata Bianconcini

In occasione delle celebrazioni per l’80esimo anniversario della Liberazione, l’Anpi di Dozza in collaborazione con la Fondazione Dozza Città d’Arte e il municipio organizzano la mostra ‘Resistenza in Rocca’ a cura di Marco Orazi del Cidra di Imola. L’esposizione nelle sale della fortezza che domina il borgo, in programma dal 5 aprile al 3 maggio con ingresso libero per i residenti nel territorio comunale e per i tesserati della sezione dozzese di Anpi, racconta la storia della 36esima Brigata Garibaldi ‘Alessandro Bianconcini’.