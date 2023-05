Restano cento sfollati "Priorità alle famiglie"

Proseguono le operazioni per cercare di riportare nel più breve tempo possibile alla normalità la situazione nelle zone colpite dall’alluvione nelle frazioni di Spazzate Sassatelli, Sesto Imolese e Sasso Morelli. Negli ultimi giorni, diverse famiglie hanno potuto fare rientro nelle rispettive abitazioni. A fronte dei 300 sfollati di una settimana fa, il numero delle persone ancora costrette a restare fuori casa era sceso ieri sera a circa un centinaio.

Nel frattempo, Comune e Circondario si stanno attivando anche per programmare gli interventi nella fase post-emergenziale, facendo il punto sui danni subiti e su come aiutare sia le famiglie sia tutte le attività presenti, a cominciare dalle imprese agricole, duramente colpite dall’inondazione.

A questo proposito, oggi alle 10.45 il Circondario ha convocato il ‘Tavolo verde’ per fare il punto con le associazioni agricole, riguardo all’analisi della situazione dei danni subiti e all’attivazione dello stato di crisi post-alluvionale.

All’incontro, convocato dal sindaco di Castel Guelfo, Claudio Franceschi, che ha la delega all’Agricoltura nell’ambito dell’ente di via Boccaccio, sarà presente il suo omologo regionale, Alessio Mammi.

Giovedì, alle 11 in Comune, il sindaco Marco Panieri e l’assessore alle Attività produttive, Pierangelo Raffini, hanno invece convocato un incontro con gli istituti di credito del territorio, per un confronto in merito a possibili azioni a favore delle imprese colpite dall’alluvione.

"È importante attivarsi il più rapidamente possibile su tutti i fronti e a tutti i livelli", avverte l’assessore Raffini.

"Ritengo debbano essere attivati tutti gli strumenti anche economici e finanziari per poter venire incontro alle necessità di famiglie e imprese, che dopo la fase emergenziale ora devono pensare alla fase di ripristino, per un completo ritorno alla normalità – aggiunge da parte sua il sindaco Panieri –. Per questo ho fatto convocare un tavolo di tutte gli istituti di credito a livello imolese, per valutare azioni concrete e immediate. Ci stiamo inoltre muovendo su più fronti: per esempio anche con le associazioni di impresa artigianali e delle piccole e medie imprese per poter garantire, ad esempio – conclude il primo cittadino – là dove ci sono necessità di ripristino di impianti elettrici o idraulici, interventi a costi calmierati, per dimostrare la piena solidarietà di tutto questo territorio".