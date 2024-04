Restyling in centro. Teatro e inclusione. Così lo storico oratorio tornerà allo splendore

Giornata di presentazioni e riconoscimenti in municipio a Castel Guelfo. Sabato 6 aprile, a partire dalle ore 9.30 a Palazzo Malvezzi-Hercolani con ingresso aperto a tutta la cittadinanza, si alzerà il velo sul progetto ‘Il Teatro della Compagnia’. Come noto, infatti, il municipio guidato dal sindaco Claudio Franceschi ha beneficiato di un milione di euro (e altri 500mila arriveranno dalle casse dell’ente, ndr) dal Ministero del Turismo dopo aver preso parte al bando per la valorizzazione dei comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti con vocazione turistica. Il motivo? Il percorso di recupero e trasformazione dell’Oratorio del Santissimo Sacramento che diventerà un teatro pubblico per promuovere nuove modalità sostenibili di conoscenza e fruizione. Un bel modo per contrastare il degrado urbano e architettonico provocato da un edificio caduto in disuso dopo i pesanti bombardamenti della Seconda Guerra mondiale. Ruderi che lasceranno posto a un nuovo contenitore a disposizione dei residenti, del tessuto associazionistico locale e di diverse realtà teatrali e culturali del territorio. Il tutto in ottica di aggregazione, partecipazione e inclusione sociale.

Un gioiello, in pieno centro storico, capace di generare e attirare pure flussi turistici. Ma non è tutto. Nella stessa mattinata, attorno alle 11.30, nella sala consiliare, ci sarà la consegna dell’onorificenza ‘Il Torrione d’Oro’ al direttore generale di Ausl Imola, Andrea Rossi, e all’ex responsabile del pronto soccorso e medicina d’urgenza dell’ospedale imolese Patrizia Cenni. Quest’ultima, guelfese doc. Il riconoscimento, istituito con delibera di giunta dall’amministrazione comunale nel 2009 con assegnazione a carico del sindaco ogni fine mandato, premia quei cittadini che si sono distinti per impegno e dedizione in diversi campi. La riproduzione di un antico torrione angolare, simbolo dell’evoluzione storica e culturale della comunità, è stata assegnata in passato allo storico parroco don Attilio Tinarelli, alla presidente dell’Associazione Volontari Maria Giovanna Tozzoli, al dirigente sportivo Marco Santini e all’imprenditore Giovanni Berardi.

"Al termine di cinque anni segnati dal biennio pandemico, abbiamo voluto testimoniare la nostra gratitudine a due esponenti del nostro comparto di sanità pubblica – spiega il primo cittadino Claudio Franceschi –. Da un lato c’è il loro contributo professionale, dall’altro la volontà di omaggiare tutto il nostro sistema sanitario regionale. Un fiore all’occhiello che garantisce alla comunità la possibilità di beneficiare di servizi competenti e all’avanguardia".

Non solo. "Un premio che estendiamo a tutti i medici, agli infermieri e al personale ausiliario schierati ogni giorno in prima linea per salvaguardare la nostra salute – conclude –. Un baluardo prezioso per arginare lo spettro di una divisione tra chi può permettersi cure a pagamento e chi no".