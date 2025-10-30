Rete idrica, la task force. Incontro con i cittadini

Prosegue il percorso di confronto e trasparenza avviato dall’Amministrazione comunale di Castel San Pietro Terme sulla situazione della rete idrica cittadina.

Come annunciato durante la Conferenza dei Capigruppo dell’8 ottobre, sono stati programmati due appuntamenti pubblici, dedicati ad aggiornare la cittadinanza sul piano di interventi di Hera.

Il primo incontro si terrà mercoledì 12 novembre alle 18,30 al Centro Civico a Osteria Grande, mentre il secondo è previsto per martedì 18 novembre, sempre alle 18,30, alla Sala Sassi di via Fratelli Cervi 3 a Castel San Pietro Terme capoluogo.

Durante le serate, i tecnici di Hera illustreranno nel dettaglio lo stato di avanzamento dei lavori e le prossime azioni previste sulla rete idrica comunale.

Le risposte tecniche e gli aggiornamenti operativi saranno a carico di Hera, che gestisce interamente la manutenzione, la rigenerazione e gli investimenti sulla rete.

All’incontro parteciperanno anche rappresentanti di Con.Ami, oltre all’Ufficio tecnico comunale, che garantirà una supervisione complessiva e una visione d’insieme in relazione alla pianificazione e al coordinamento sul territorio.

L’Amministrazione comunale ribadisce l’importanza di questi momenti di confronto con la cittadinanza, fondamentali per garantire trasparenza, informazione e partecipazione su un tema di grande rilevanza per la qualità della vita e i servizi del territorio.

"Come promesso, manteniamo fede all’impegno preso durante la Conferenza dei capigruppo – ci tiene a sottolineare l’assessora all’Ambiente, Silvia Serotti –. Questi due incontri con le consulte territoriali rappresentano un momento di dialogo diretto con i cittadini, per informare con chiarezza sullo stato della rete idrica e sugli interventi che Hera sta realizzando, con la supervisione del nostro Ufficio Tecnico e in collaborazione con Con.ami. È un passo importante all’interno di un percorso di monitoraggio puntuale, informazione costante e coordinamento con tutti gli attori coinvolti". Un tema molto sentito dalla comunità che non mancherà di partecipare alle due assemblee territoriali.

red. cro.