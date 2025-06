Rete idrica, scontro Brogi-giunta. Il consigliere: "Troppi guasti". Serotti: "Non esistono criticità"

"La rete idrica è un colabrodo, con rotture quotidiane che mettono in ginocchio anche le attività commerciali, ma questa amministrazione comunale continua a restare immobile e passiva come quella che l’ha preceduta". E’ durissimo l’attacco di Lorenzo Brogi, consigliere comunale del Gruppo Misto, sulle rotture alle condotte idriche delle ultime settimane. "Via dei Mille, via Scania, via Caduti di Cefalonia, via Mazzini, la frazione di Poggio, non passa giorno che non ci sia una rottura, con strade paralizzate dai lavori e conseguenti problematiche per le attività commerciali", fa la conta Brogi che ripete come "la rete idrica della nostra città versa chiaramente in condizioni disastrose, e la cosa più grave e che sindaca e assessora all’Ambiente non riescano in alcun modo ad arginare il problema, né in modo permanente né, evidentemente, in modo momentaneo, visto che per esempio in via dei Mille si è verificata una rottura ogni paio di giorni nelle ultime due settimane".

Così, insiste il consigliere: "Non si può andare avanti. Il Comune assieme ad Hera e a Conami, quest’ultimo intervenuto in consiglio comunale poche settimane fa come socio di Hera per raccontarci la favola che tutto va bene e che tutto è attenzionato, si rimbocchino le mani e studino un paio definitivo che porti a risolvere almeno, e ribadisco almeno, quelle quattro-cinque situazioni più critiche".

All’attacco di Brogi risponde tempestivamente l’assessora all’Ambiente Silvia Serotti, smentendo in primis l’ipotesi di problemi endemici della rete idrica. "L’infrastruttura idrica di Castel San Pietro Terme non presenta criticità strutturali. Lo confermano i dati sulle segnalazioni di anomalia, pienamente in linea con i normali trend stagionali del sistema, che tende fisiologicamente a registrare un aumento delle segnalazioni nei mesi estivi", sottolinea. Stando alla stretta attualità, "sono già in corso specifici interventi correttivi, e in particolare in via dei Mille è previsto per la prossima settimana il rinnovo della condotta idrica tra i civici 11 e 35. In via Caduti di Cefalonia, nel corso del 2023 sono stati sostituiti circa 400 metri di rete radiale, per un investimento complessivo superiore ai 100.000 euro. Attualmente, in quell’area non si registrano dispersioni".

Riguardo a via Scania "pur non essendo presenti criticità funzionali al momento, la situazione sarà oggetto di monitoraggio costante da parte di Hera", e "il recente disservizio verificatosi presso Poggio è stato causato da una rottura nel territorio del Comune di Castel Guelfo". Martedì scorso, infine, "si è verificata una rottura in via Viara, sulla quale il servizio di pronto intervento è intervenuto tempestivamente. Durante i lavori di ripristino, è stata attivata una fornitura alternativa per garantire la continuità del servizio". Conclude, Serotti, assicurando che "come amministrazione abbiamo a cuore la tempestività degli interventi: il nostro obiettivo è monitorare costantemente eventuali disservizi e garantire una risoluzione rapida, riducendo al minimo i disagi per i cittadini".