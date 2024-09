"Rete sotterranea preferenziale"

Ha pochi dubbi Ernesto De Vita sulle soluzioni da adottare: "Rete sotterranea come scelta preferenziale un po’ come è stato fatto a Bologna, nella zona più nevralgica del capoluogo, con le linee dell’alta velocità ferroviaria – osserva -. Il tutto nel rispetto dei nuclei residenziali e delle attività prossime all’area oggetto dell’intervento e, soprattutto, del nostro ambiente che è già in agonia per la smania di cementificazione dei decenni scorsi. I devastanti effetti di scelte approssimative sono sotto gli occhi di tutti, quindi, sì all’opera ma con cognizione di causa e studio delle migliori soluzioni possibili".