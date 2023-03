Rete Turistica, un’attività encomiabile

Caro Carlino, a febbraio ci siamo ritrovati al centro sociale La Stalla per la tradizionale annuale presentazione da parte di Rete turistica culturale imolese dei viaggi da effettuarsi nell’anno 2023. Una sala gremita e attenta ha ascoltato e applaudito a più riprese il discorso della responsabile promozione sociale e turismo, Angioletta Sartoni. Un discorso in cui viene descritta una serie di iniziative diverse sempre espresse nel sociale che hanno sempre al centro la persona. Ritengo sia come un aiuto, un appoggio, oserei dire un abbraccio verso tutte le persone, in particolar modo quelle anziane. Questo progetto comprende anche un calendario di incontri in cui socialità, musica, spettacolo e cultura si mischiano per il raggiungimento di un fine comune: il benessere della persona. Erano presenti alcune autorità locali, associazioni e il sindaco di Imola, Marco Panieri, che hanno rivolto il loro saluto e plauso ad Angioletta Sartoni per il suo operato veramente importante. Si è poi passati alla proiezione dei filmati delle stupende gite effettuate nel trascorso anno e alla presentazione dei luoghi che verranno visitati quest’anno. Personalmente sono orgoglioso di conoscere da tanti anni Angioletta Sartoni, di apprezzare le grandi doti di organizzatrice e soprattutto umane. È una gioia partecipare a incontri, a stupendi viaggi che ti aiutano a socializzare e a ritrovare quel soffio di gioventù che forse avevi smarrito. Molti di questi viaggi effettuati sono scolpiti nella memoria e ogni volta, ritrovandoci, si rinnova il ricordo di un periodo irripetibile che ci ha visti protagonisti con Rete turistica. Grazie

Alberto Cardelli, Imola

********************

