Reumatologia, l’ambulatorio che non c’è

Gentile redazione, siamo due persone affette da patologie similari autoimmuni (fibromialgia e artrite) e dagli stessi problemi legati alle cure e all’accesso alle visite specialistiche. Patologie manifestatesi già in giovane età, che ci hanno ‘accompagnato’ e ci accompagnano anche ora in età non più verde con la ingravescenza che si può immaginare.

Senza esagerare, ora ci troviamo a non avere certezza né sulle cure né sulla possibilità di accedere alle visite specialistiche reumatologiche. Il primo disagio parte dal Cup, che non dispone dell’agende dei reumatologi. Quindi, come primo accesso ci si deve recare in ospedale ai poliambulatori B e consegnare l’impegnativa al front office, dove poi, previa fotocopia, si verrà poi ricontattati. Quando? Non si sa...

Aggiungiamo inoltre che le visite di controllo diventano a tempo indefinito (si dovrebbero fare ogni tre mesi), con il rischio di non disporre degli esami necessari perchè ricontattati senza preavviso. Questa situazione va avanti da anni, e l’abbiamo fatta presente durante un incontro anche al direttore sanitario della Azienda Usl, al quale abbiamo anche segnalato la quasi assenza di specialisti.

Due dottoresse in maternità, e il collega impegnato in reparto a disposizione del primario, il quale poi a sua discrezione decide quando concedergli il tempo per fare ambulatorio. In sostanza, non esiste un ambulatorio di reumatologia. Quindi per curarci ci vediamo costretti ad andare il libera professione oppure ad auto-curarci con antinfiammatori e forti analgesici. Domanda: cosa ce ne facciamo della Costituzione e dell’articolo 32? Detto quesito, lo giriamo ora al sindaco di Imola, che dispone della delega alla Sanità. Le facciamo notare che la vita non è solo F1 e ruote panoramiche.

Francesco Grandi

Raffaella Francesconi

***

