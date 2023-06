Riabilitazione e cure, studio su 80 pazienti per personalizzarle

Non solo spazio per la riabilitazione, ma vero e proprio punto di riferimento per la ricerca in istituto. Inaugurata poco meno di un anno fa a fronte di un investimento di circa 250mila euro, la palestra robotica di Montecatone è sempre più focalizzata su uno dei pilastri indicati dalla direzione generale per lo sviluppo della struttura sulle colline imolesi. In questi mesi, nei 120 metri quadrati all’interno dell’ospedale, è stato infatti possibile marcare un significativo incremento dell’intensità dei trattamenti riabilitativi.

"Ci sono state due fasi, prima asincrone e ora parallele – racconta Ilaria Baroncini, medico fisiatra di Unità spinale a capo della task force –. La prima, necessaria per far acquisire ai fisioterapisti la necessaria esperienza sulle apparecchiature per una gestione sempre più ottimale e personalizzata dei trattamenti; la seconda, dedicata alla ricerca, di ulteriore investimento, che ha previsto il distaccamento di un fisiatra e di un ingegnere biomedico il cui ruolo è quello di supportare la gestione dell’hardware e dei dati raccolti e contribuire allo sviluppo di nuovi protocolli di ricerca".

Va proprio in questa direzione lo studio su un’ottantina di pazienti, già approvato dal comitato etico di Montecatone ma ancora in fase di avvio e della durata di due anni, per la valutazione dell’efficacia del trattamento combinato con strumentazione Hunova per le persone con lesioni midollari complete e incomplete.

"Questo studio – aggiunge Baroncini – è finalizzato allo sviluppo di protocolli clinici adattabili ai nostri pazienti, cerchiamo di comprendere quale possa essere il timing perfetto per introdurre questa specifica riabilitazione, ma anche frequenza e numero di sedute per creare protocolli ad hoc".