Riabilitazione respiratoria, lo studio di Montecatone

Ha evidenziato "risultati promettenti" sulla riabilitazione respiratoria nei pazienti affetti da lesione midollare un recente studio condotto dall’unità spinale dell’istituto di Montecatone. Il progetto, realizzato grazie al contributo del Fondo carta etica di Unicredit attraverso la Fondazione Montecatone Onlus, ha riguardato 16 pazienti.

Lo studio, denominato Rmt - Respiratory muscle training, ha indagato l’efficacia di un programma di allenamento sotto sforzo della muscolatura respiratoria nei pazienti mielolesi al fine di migliorare le loro capacità funzionali residue. La riabilitazione di persone con queste casistiche necessita di risorse tecnologiche e di implementazione delle professionalità, anche ricorrendo a tecniche innovative come l’iperpnea isocapnica con apparecchi Spirotiger medica, che permettono un particolare allenamento utilizzato anche in ambito agonistico da atleti paralimpici e non solo, allo scopo di implementare la resistenza allo sforzo della muscolatura del tronco coinvolta nell’atto respiratorio.

"L’iniziativa ha confermato che la lesione midollare comporta una significativa alterazione della funzione respiratoria – spiegano da Montecatone –, maggiormente accentuata nei pazienti tetraplegici rispetto a quelli paraplegici, e può essere influenzata da diversi fattori clinici".

Grazie alla collaborazione con St Medical, agevolata dal contributo del Fondo carta etica di Unicredit tramite Fondazione Montecatone Onlus, sono stati acquisiti tre Spirotiger medical, strumenti specifici per l’allenamento del respiro, oltre a due spirometri ed un apposito software. Attraverso l’utilizzo della spirometria è stato possibile monitorare nel tempo la compromissione della funzione respiratoria.

"I primi risultati preliminari hanno dimostrato un miglioramento dei parametri di funzionalità respiratoria, in particolare della capacità vitale, nei pazienti sottoposti al trattamento – proseguono da Montecatone –. Inoltre, si è osservato che il programma di allenamento all’endurance respiratoria potrebbe influenzare positivamente non solo le attività sportive, ma anche le attività quotidiane e riabilitative. Uno dei 16 pazienti del gruppo è stato inserito in una tesi di laurea in cui sono stati confrontati i percorsi di due ragazzi con mielolesione acuta (al primo ricovero dopo il trauma) inseriti nel programma di rieducazione tramite il gesto sportivo del tennis in carrozzina. Uno di essi, in parallelo al lavoro sul campo da tennis, ha eseguito un ciclo di allenamento con Spirotiger medical. Gli atleti sono stati valutati, all’inizio ed alla fine del ciclo su alcuni parametri.

"Dal confronto dei dati – concludono da Montecatone – è emerso che il paziente allenatosi con Spirotiger medical ha presentato al termine dello studio un miglioramento della funzionalità respiratoria, una migliore capacità di recupero dello sforzo compiuto ed un minor affaticamento globale".