Riaperta la Casolana. Completata la ’bretella’ che attraversa il punto più critico

La fine di un incubo lungo quasi cinque mesi. È stata riaperta al traffico alle ore 10.15 di ieri la Sp33 ‘Casolana’ a Fontanelice colpita duramente da un paio di frane durante l’alluvione della scorsa primavera. Una corsa contro il tempo che si è materializzata soprattutto negli ultimi trenta giorni, con gli uomini vestiti d’arancione della ditta Cti di Imola al lavoro, per ridare forma all’arteria che collega la provincia di Bologna con quella di Ravenna. Epicentro del cantiere quella ‘bretellina’ asfaltata a doppia corsia, lunga circa 300 metri e larga 6 di cui 5 e mezzo carrabili, che corre leggermente più a monte della vecchia provinciale franata, ma con le stesse pendenze. Di fatto, il punto più critico del fronte danneggiato.

È la chiave di Volta di un articolato progetto di ricostruzione del tracciato originario con tanto di consolidamento dei terreni agricoli e boschivi circostanti attraverso l’opera di regimazione delle acque superficiali e di falda: "Mancano soltanto le trincee drenanti, che potranno raggiungere anche la lunghezza di 80 metri, da ricavare in un campo a monte del passaggio – spiega Claudio Comastri, ingegnere e geologo incaricato dalla Città Metropolitana di seguire il cantiere -. I collettori, invece, sono già stati fatti. Tempi realizzativi? Un altro mese ma non ci saranno interferenze con la ritrovata fruibilità della Sp33".

La realizzazione di drenaggi sui terreni del versante in movimento attraversato dalla strada, a monte e a valle della stessa, consente la salvaguardia di gran parte delle colture della zona e la riduzione del livello della falda alla base dei dreni (oltre 2 metri di profondità, ndr) in modo da abbassarla al di sotto della coltre instabile del terreno. Il modo migliore per farla rimanere più asciutta e più stabile. L’acqua raccolta dai dreni, infatti, viene convogliata in un nuovo condotto che a intervalli regolari permette il suo attraversamento in nuove tubature interrate della strada con sbocco in un rio demaniale ripristinato.

Mirati lavori di drenaggio e risagomatura del versante che hanno dato nuova vita alla Sp33 falcidiata dalle frane ma ricostruita nello stesso spazio in cui era prima. Un intervento costoso che, dopo una prima ipotesi di ripristino provvisorio tramite un bypass da 100mila euro, è salito a quota 300mila interamente finanziati dalle casse dell’ex provincia felsinea. Una cifra che comprende pure alcune aggiustatine ad altri smottamenti più piccoli disseminati in qua e là sul tracciato. Insomma, la migliore partenza per puntare alla sistemazione definitiva vincolata allo stanziamento di 2.1 milioni di euro promessi dal commissario Figliuolo.

L’istantanea di giornata è quella che immortala il sindaco Gabriele Meluzzi e Stefano Colli, ideatore del videoappello diventato virale per la riapertura della provinciale e portavoce del Comitato Sp33 Fontanelice, durante la rimozione della transenna di chiusura della carreggiata. Insieme. Poi la benedizione di don Cesare Carcioffi e, un quarto d’ora dopo, l’arrivo del primo motociclista.

Tutt’attorno i sorrisi dei residenti della zona che 66 giorni fa, in quel filmato Facbeook visto in tutta Italia e che ha contato ufficialmente 44mila visualizzazioni sulla piattaforma, ma molte, molte di più considerando i remake, le ricondivisioni su più social network e i filmati riproposti dai media.

Il breve video diventato virale sui social ha cambiato il destino della Sp33, e delle attività agricole e ricettive poco distanti, dopo troppi mesi di silenzio. E il caso è destinato a creare un precedente. Ieri mattina a Fontanelice non c’era aria di festa ma solo di speranza. I problemi post alluvione della collina non sono finiti ma, almeno, questa è fatta.