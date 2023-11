Riapre dopo il restyling il locale ’I Due Castelli’

Riapertura in grande stile per il ristorante self-service ‘I Due Castelli’ di Castel Guelfo. Si è tenuto ieri mattina, alla presenza del sindaco Claudio Franceschi, il taglio del nastro di un locale targato Camst group e Gemos. Nato nel 2003 come self-service aziendale e, in seguito, dotato di una cucina centralizzata per rispondere alle esigenze del comprensorio imolese, ’I Due Castelli’ fu danneggiato nel luglio del 2022 da un grosso incendio ma tornò subito operativo. Ora, però, il completamento dei lavori di restyling (un investimento di quasi 800mila euro, ndr) apre un nuovo capitolo. L’attività, che ha donato gli arredi dismessi alla cooperativa sociale Cervia Social Food, è aperta dal lunedì al venerdì ma solo all’ora di pranzo con 240 coperti a sedere. "Contenti di questo riavvio – ha detto il sindaco Franceschi –. I lavori di riqualificazione hanno decisamente trasformato l’atmosfera negli ambienti". Per Laura Pierantoni al timone della società I Due Castelli, "una ripartenza veloce a beneficio di dipendenti e clienti"".