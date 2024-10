Riapre il bar Bacchilega. Il pasticciere Caridi:: "In questo luogo speciale faremo grandi cose"

di Enrico Agnessi

Tremilasettanta giorni. Tanto è trascorso dal giorno in cui le serrande dell’allora bar Bacchilega si sono abbassate per l’ultima volta. Era il 31 maggio 2016: al governo c’era Matteo Renzi, mentre ‘Andiamo a comandare’ di Fabio Rovazzi era tra le canzoni più ascoltate. A livello locale, si discuteva dell’arrivo del nuovo sistema di raccolta rifiuti con tessera magnetica. "L’ultimo caffè", titolava il Carlino, a corredo di una foto dello storico locale di proprietà del Comune fondato nel 1929 da Evaristo Zanarini e arrivato nel 1963 alla famiglia Bacchilega, per salutare una chiusura che nessuno si sarebbe aspettato così lunga.

Sono seguiti un’assegnazione non andata a buon fine e un’altra annullata pochi giorno dopo l’apertura della busta con l’offerta. In mezzo, solo aperture-spot in occasione di eventi particolari. Fino a ieri, quando Sebastiano Caridi, dopo un importante investimento messo in campo assieme al socio Giorgio Gonelli, ha riacceso la luce in un luogo del cuore di tanti imolesi. È lo stesso pasticciere di origine calabrese, che ha già due locali avviati a Faenza e a Bologna, a dare il nome all’attività battezzata ieri mattina dai maestri Iginio Massari e Gino Fabbri e poi inaugurata ufficialmente al pomeriggio. Resta comunque la storica insegna in cima all’altrettanto iconico ingresso.

"Tutti mi chiedono la vecchia cioccolata in tazza del locale: cercherò di farla sia particolare che facile da degustare – spiega Caridi –. E due notti fa è nata anche la torta Bacchilega, me l’ha suggerita una signora che ne vedeva una così in vetrina da piccola. Ho passato anni a farmi notare, ma prendere questo locale è stata una strategia gigantesca".

All’interno, è cambiato tutto in chiave moderna: il piano superiore, dove c’era il laboratorio, è stato soppalcato. E ospita vari tavolini assieme ai nuovi bagni. Non ci si arriva dalla vecchia scala a chiocciola, ma da una nuova salita vicina all’ingresso su piazza Matteotti.

"In pochi mesi avete fatto tutto questo: siete la città della velocità, e lo avete confermato", è l’omaggio di Massari.

"Un lavoro fatto in tempi record per ridare alla città un importante punto di riferimento nel cuore del centro storico", gongola il sindaco Marco Panieri, che dopo l’avvenuta riapertura dell’ex Opera Dulcis (oggi ControCorrente) è al lavoro sul bando per il fu bar Colonne e intanto si prepara a salutare l’arrivo dello chef Max Mascia a Palazzo Sersanti nei locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola.

Dopo l’inaugurazione di ieri, oggi il locale di Caridi sarà chiuso per formazione del personale. Da domani sarà ufficialmente aperto al pubblico tutti i giorni dalle 7 alle 21.

"Ma – avverte il pasticciere – in tanti mi hanno già chiesto di posticipare la chiusura nei fine settimana".