Riapre il ponte di viale Dante : "Ora i lampioni rosso Ferrari"

È durata quattro mesi la chiusura del ponte di viale Dante per i lavori di consolidamento (costati oltre un milione di euro) della struttura. Ieri mattina, con un rispetto della tabella di marcia piuttosto inusuale quando si parla i cantieri pubblici, l’attesa riapertura al traffico del principale attraversamento sul fiume Santerno.

Le operazioni andranno avanti ancora per qualche settimana tra la parte sottostante e uno dei marciapiedi. Poi, una volta rinnovato il sistema di illuminazione (i cui lampioni richiameranno il rosso Ferrari della statua di Arman già evocata dalla nuova stesa di vernice in corrispondenza degli attraversamenti pedonali), il quadro sarà completo.

Intanto però gli operatori economici della zona al di là del fiume, alcuni dei quali presenti al taglio del nastro di ieri mattina con il sindaco Marco Panieri e gli assessori Pierangelo Raffini (Lavori pubblici) ed Elena Penazzi (Autodromo), possono tornare a respirare.

"Si è arrivati al risultato in perfetto coordinamento", sottolinea il primo cittadino ringraziando tanto l’impresa che ha portato avanti i lavori quanto i tecnici di Area Blu. "L’intervento – prosegue il sindaco Panieri – ha portato anche alcune aggiunte rispetto a quanto previsto all’inizio dei lavori, ma senza ripercussioni sul quadro economico complessivo".

Si resta dunque al milione e 170mila euro messo nero su bianco lo scorso ottobre, di cui un milione e 89mila euro finanziati dal Pnrr e il restante da Area Blu (circa 68mila euro) e dal Comune (13mila euro).

"Alcune attività sono state penalizzate in questi mesi, e anzi invito i cittadini a tornare a viverle – è l’appello del sindaco Panieri –. Dovevamo però rispettare un impegno preso a inizio mandato. E adesso siamo a posto per i prossimi anni".

Il cantiere, come detto, non è ancora terminato. "I lavori proseguiranno ancora per un po’ - ricorda sempre il primo cittadino –. Dovremmo riuscire a completare tutto a ridosso del Gran premio di Formula 1, ultimando anche la parte sotto al ponte. Stiamo completando il consolidamento delle balaustre, un tema molto importante in vista degli eventi del circuito".

E poi c’è il tema dell’illuminazione pubblica. "Porteremo avanti anche questo intervento – prosegue il sindaco Panieri –. Sarà particolare perché si collegherà all’Autodromo: abbiamo trovato un punto di incontro con la Soprintendenza per poter usare i colori del nostro circuito in una connessione con il tracciato. I lampioni saranno rossi per dare l’idea di dove si arriva".

Infine, alcune piccole migliorie sul fronte della viabilità. "Verrà fatto un rialzo all’incrocio con via Graziadei per assicurare una corretta immissione in viale Dante – conclude il primo cittadino – e far sì che, chi di notte trova la strada sgombra, debba rallentare".

Il taglio del nastro di ieri mattina non piace però al centrodestra. E in particolare al consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, che parla di "ennesimo siparietto di Panieri. Un tempo, o comunque nei Comuni ‘seri’, le inaugurazioni si facevano in occasione delle opere nuove – protesta l’esponente di opposizione –. Qui a Imola invece si inaugurano le toppe, ma ci rendiamo conto? Non ci saremmo sorpresi se, scegliendo questa data, il primo cittadino per farsi sempre pubblicità ribattezzasse il ponte di viale Dante ‘il ponte degli innamorati’. L’unica cosa non di poco conto – conclude Carapia – è che per la struttura del ponte non so dove si potrebbero attaccare i lucchetti dell’amore come sul ponte Milvio a Roma; ma sono sicuro che per un po’ di pubblicità gratuita il primo cittadino in questo caso troverebbe subito la soluzione. Con questo sindaco, ogni occasione è buona per inaugurare qualsiasi cosa e farsi la ‘fotina’. Sul Santerno adesso si va avanti così?".