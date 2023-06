Riapre la filiale di Castel Bolognese della Banca di Imola, un segnale di ritorno alla normalità

Domani, riaprirà la filiale di Castel Bolognese (Ravenna) della Banca di Imola (in foto il presidente Giovanni Tamburini), dopo oltre quaranta giorni di chiusura a causa dell’alluvione.

L’istituto di credito imolese, infatti, comunica che "si sono conclusi i complessi lavori di bonifica degli ambienti e di messa in sicurezza degli impianti tecnologici, attività indispensabili per la riapertura in totale sicurezza per i clienti e per i dipendenti della filiale". Adesso, dunque, è tempo di ripartenza.

Si tratta dunque di un altro segnale di ritorno alla normalità per la comunità di Castel Bolognese, tra i territori del ravennate colpiti dal maltempo e facilmente raggiungibile dall’imolese.