"Riapre la Mostra degli Abiti di Simone Fracca per il Carnevale di Venezia"

Fa il bis la mostra degli abiti creati da Simone Fracca per il Carnevale di Venezia. L’amministrazione comunale, che patrocina l’iniziativa, ha infatti deciso di mantenere l’allestimento e di programmarne la riapertura domenica dalle 15 alle 19 nel Centro Civico di Osteria Grande in via Broccoli 40.

Ci sarà dunque una nuova opportunità per vedere o rivedere le 25 splendide creazioni di Simone Fracca, vere e proprie opere d’arte, presentate alla suggestiva luce di candele e candelabri, con sottofondo musicale a tema, nonché corredate dalle foto delle varie edizioni del carnevale veneziano cui hanno partecipato e dalla videoproiezione del complesso procedimento di vestizione.

Ulteriori informazioni e una galleria fotografica della mostra di domenica 19 sono nel sito del Comune www.comune.castelsanpietroterme.bo.it e sulla pagina Facebook www.facebook.comcspietro.