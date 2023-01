Riapre la piscina Ripartono i corsi

Dopo una lunga attesa e un mare di posticipi e di polemiche, questa dovrebbe essere davvero la volta buona. Domani riapre l’impianto natatorio di Castel San Pietro Terme, come conferma il Comune in un comunicato. Risolti gli intoppi burocratici che avevano bloccato la riapertura la scorsa settimana, con il sindaco Tinti che aveva dovuto non senza imbarazzi annunciare l’ennesimo stop forzato dovuto a certificazioni che ancora non erano state trasmesse agli uffici di Palazzo. Ora, però, la data del 30 gennaio pare certa. D’altronde, aveva detto il primo cittadino al Carlino pochi giorni fa: "Tutto è pronto, il pallone pressostatico montato e le vasche riscaldate". Mancavano, insomma, gli ultimi passaggi burocratici per arrivare alla ripartenza dei corsi organizzati dalle associazioni che afferiscono a Swim Castello e per la ripresa dell’attività sportiva libera in capo al gestore Sogese. Con l’arrivo del semaforo verde, ora il Comune annuncia anche che per qualsiasi informazione sulla piscina si può consultare il sito del comune (www.cspietro.it) o la pagina www.facebook.comcspietro