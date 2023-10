Riapre l’ispettorato micologico dell’Ausl

Riapre l’ispettorato micologico. Da sabato e fino al 2 dicembre (salvo proroga) riapre il servizio dell’Ausl di Imola. L’autunno è, infatti, una stagione ora caratterizzata da clima umido e temperato molto favorevole alla crescita dei funghi. Non tutti i funghi sono, come noto commestibili. Per prevenire rischi, l’Ispettorato Micologico dell’Ausl di Imola è a disposizione dei cittadini in via Amendola 8 nei giorni di lunedì, martedì, giovedì e sabato dalle 12,30 alle 13,30 (tel. 0542 604944). Negli altri giorni va contattato lo 0542 604950 (lunedì-sabato 8,30-12,30).La certificazione è gratuita. L’ufficio raccomanda di riporre i funghi in contenitori adeguati, areati, vietate buste di plastica e sacchetti.