Riapre l’ufficio postale Nuovi servizi per il pubblico

Riapre al pubblico l’ufficio postale di Castel Guelfo. Sono terminati i lavori di ristrutturazione della sede al civico 6a di piazzale Dante Alighieri che accoglierà, appena saranno operativi, tutti i principali servizi della pubblica amministrazione caratterizzati dal progetto ‘Polis – Casa dei Servizi Digitali’. Senza dimenticare che i cittadini guelfesi tornano alle vecchie abitudini, in termini di location, a più di un anno di distanza dall’assalto esplosivo al Postamat locale da parte di alcuni malviventi. Era la notte del 12 giugno 2022 quando i ladri fecero saltare in aria l’apparecchiatura automatica delle Poste danneggiando l’intero stabile collocato su due piani.

Da lì l’inevitabile migrazione verso gli uffici postali limitrofi poi, a tre mesi e mezzo di distanza dai fatti, l’attivazione di un presidio mobile all’interno di un prefabbricato in Largo XXV Aprile. Una soluzione caldeggiata con forza anche dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Claudio Franceschi dopo una serie di incontri con i referenti di Poste Italiane. Ma adesso è tempo di scrivere una nuova pagina che strizza l’occhio alla coesione economica, sociale e territoriale. Locali più accoglienti per dare vita allo Sportello Unico digitale di prossimità. Il posto giusto dove richiedere certificati anagrafici e di stato civile, carta d’identità elettronica, passaporto, codice fiscale per i neonati, certificati previdenziali e giudiziari e tanti altri servizi da abbinare a quelli postali, finanziari, logistici, assicurativi e di telecomunicazione.

Spazio, quindi, al cambiamento del tradizionale layout dell’ufficio con la realizzazione di due sportelli relazionali ribassati e di una nuova sala consulenza che a breve sarà in funzione. L’ufficio postale di Castel Guelfo è a disposizione dell’utenza con il consueto orario, dal lunedì al venerdì dalle ore 08.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45.

Mattia Grandi