Riapre via Varignana a Castel San Pietro: Smottamento Rimosso

Dalla tarda mattina di ieri è riaperta via Varignana. La strada era interdetta alla circolazione dallo scorso primo novembre, quando un grosso smottamento era stato causato dalla rottura di una conduttura idrica sotterranea di Hera che aveva provocato infiltrazioni, subito tamponate, di acqua nel sottosuolo e bloccato l’arteria. "Non poter percorrere quel collegamento ha determinato inevitabili rallentamenti e ingorghi di traffico sulle strade alternative – ricorda l’assessore ai Lavori Pubblici e alla Sicurezza del territorio, Giuliano Giordani –. Il ripristino della circolazione è stato inoltre ritardato dalle alluvioni di maggio, che hanno prodotto una seconda frana poco distante dalla precedente. L’emergenza meteo ci ha consentito solo ora di intervenire ma finalmente siamo riusciti a porre fine ai disagi dei cittadini della zona e degli utenti e i lavoratori di Palazzo di Varignana". In attesa del completo ripristino della frana , l’Amministrazione comunale ha investito risorse proprie per un valore complessivo di circa 55 mila euro. In particolare, l’Ufficio tecnico del Comune ha provveduto a interventi di sgombero, messa in sicurezza della scarpata, protetta grazie alla posa di new jersey di cemento, pulizia, sistemazione del verde e riapertura della normale circolazione stradale.