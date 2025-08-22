Riasfaltatura delle strade. Ecco la mappa dei lavori: "Ora siamo più operativi"

Un pacchetto di interventi da 800mila euro in dirittura d’arrivo, più un altro da 720mila euro all’orizzonte. In mezzo, un cantiere destinato ("Tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo") a cambiare volto al tratto di viale D’Agostino più a ridosso della Montanara. Imboccato l’ultimo miglio dell’estate, l’assessore ai Lavori pubblici, Pierangelo Raffini, fa il punto sulla manutenzione delle strade comunali, oggetto in questo periodo dei consueti cantieri.

Nelle scorse settimane, a fronte di una situazione apparsa oggettivamente più critica che in passato, la Giunta ha annunciato un triplice pacchetto (dal valore complessivo di 800mila euro appunto) di riasfaltature nelle vie Gambellara, I Maggio, Selice innesto Lasie; Cooperazione, Correcchio, Casola Canina; Baruzzi, Donizetti, Villa Clelia, Serraglio. A che punto siamo?

"Quei lavori per la maggior parte sono stati fatti – ricostruisce Raffini –. Per esempio, nelle vie Gambellara e Primo maggio; ma anche nelle vie Correcchio e Casolina Canina. E lo stesso vale per il terzo lotto: Baruzzi, Donizetti, Villa Clelia e Serraglio. In via della Cooperazione, invece, si inizierà verso metà settembre, una volta completato il cantiere in via Selice, che sta rispettando i tempi previsti. E quando avremo terminato anche in via della Cooperazione, diciamo alla fine del mese prossimo, si andrà avanti con il tratto di via Selice all’innesto di via Lasie".

Insomma, nonostante le criticità non manchino, Raffini traccia un bilancio positivo dei cantieri estivi sulle principali arterie cittadine.

"Stanno procedendo come annunciato, stiamo riservando parecchie risorse al tema della manutenzione stradale – assicura il titolare dei Lavori pubblici nella Giunta del sindaco Marco Panieri –. C’è ancora da fare, ma ultimamente stiamo dando prova di una maggiore presenza sull’operatività. E penso che questo si possa notare nelle varie strade oggetto di riasfaltatura e fresatura in questo periodo".

Quanto ai prossimi lavori da portare avanti, oltre a quelli indicati sopra, ci sono gli interventi (per un totale di 700mila euro) relativi alle strade di accesso alla discarica messe a dura prova dal passaggio, oggi drasticamente ridotto vista lo stop ai conferimenti, dei mezzi pesanti. In questo caso, l’elenco delle riasfaltature prevede, oltre a via Selice, soprattutto le vie Bergullo, Pediano e della Resistenza.

"Sì, stiamo valutando di procedere anche in quel senso – conferma Raffini –. E poi stiamo guardando anche ad alcune aree della zona industriale che ci sono state segnalate, in particolare a un po’ di traverse; ma lì stiamo verificando il da farsi anche con Hera e società telefoniche, perché a volte sono stati fatti lavori che dovevano prevedere una riasfalturatura definitiva".

Tra le note più dolenti di questo periodo, le condizioni della Montanara e del tratto di strada immediatamente successivo: quello, in via D’Agostino, che arriva fino a via Salvo d’Acquisto.

"Lì ci sarà un ampio programma di riqualificazione – ricorda l’assessore in riferimento al piano da 1,2 milioni finanziato da Autostrade e collegato al completamento della Bretella sempre nell’ambito delle opere di compensazione relative alla costruzione della quarta corsia della A14 –. Inizialmente era previsto a metà settembre, ma ci sono stati rallentamenti dovuti all’esproprio di alcuni terreni. Doteremo quella zona di diverse decine di parcheggi, con pista ciclabile e nuova illuminazione. I tempi? Fine di quest’anno o inizio 2026".