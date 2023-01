Ribassi medi del 23 per cento

Saldi al via con sconti buoni, in risalita rispetto a quelli praticati nel 2022. E’ quanto emerge dallo studio dell’Unione Nazionale Consumatori, che ha analizzato i ribassi effettivamente praticati dai commercianti negli ultimi anni secondo le rilevazioni Istat. L’abbigliamento (indumenti + accessori) quest’anno registrerà un abbassamento medio dei prezzi del 23%, in aumento di 1,3 punti percentuali su gennaio 2022 e di 1,2 punti sui saldi della scorsa estate. Il record della convenienza spetta agli indumenti, che con una riduzione del 24% rappresentano la voce più scontata, +0,6 punti sui precedenti saldi invernali. Le calzature segneranno un ribasso del 21%, +0,6 punti rispetto all’inverno 2022. Nel complesso, per abbigliamento e calzature lo sconto sarà del 22,8%. La diminuzione minore del prezzo, come sempre, spetta agli Accessori (guanti, cravatte, cinture...), con una flessione dei listini del 14%.