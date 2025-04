Riccardo, un imolese Alfiere della Repubblica: "Spugne e meduse? Meglio dei videogiochi"

"Alfiere della Repubblica? All’inizio sinceramente non sapevo nemmeno cosa volesse dire". Poi? "Quando mi hanno detto che avrei incontrato Mattarella ho pensato addirittura a una truffa telefonica". Stop, tutto vero. Ma Riccardo Folli Ruani, 14enne imolese con la passione per le spugne e le meduse, è un ragazzo brillante come pochi. Ha imparato a conoscere le cose con le sue mani e coi suoi occhi. Interessandosi, guardando e curiosando fra web e libri, magari dove molti si fermano, memori di punture dolorose rimediate durante una vacanza al mare. Riccardo, un ragazzino di terza media alle Sante Zennaro è fra i 29 Alfieri che il 15 maggio riceveranno un attestato d’onore direttamente dalle mani di Mattarella. Sì, perché oltre l’interesse per i due piccoli abitanti di mari e oceani c’è di più "è stato capace di trasformare, in età così giovane, la propria passione per meduse e spugne marine in un impegno civico per la protezione dell’ecosistema del mare, tanto importante per la salvaguardia stessa del pianeta", spiegano dalla Presidenza della Repubblica.

Una passione sgorgata sulle spiagge della Riviera romagnola quando aveva appena sette anni: "A Lido Adriano (nel Ravennate, ndr) ho visto per la prima volta le meduse sulla spiaggia – racconta –, la loro forma e la loro consistenza, così morbida al tatto, mi sono parse subito particolari". A chi gli chiede se le creature gelatinose lo spaventino per le loro punture lui risponde: "La gente ne ha paura perché sono poco conosciute, ma non bisogna per forza pensare che siano qualcosa di cattivo o pericoloso, salvo quelle dei mari tropicali".

Un anno dopo ecco l’amore per le spugne, avvistate nell’isola croata di Krapanj. "Così grandi e gialle sul fondale, hanno subito catturato la mia attenzione". Così a otto anni cominciano le ricerche su internet, nei libri. Riccardo arriva a scoprire che le spugne "sono dei veri e propri filtri per l’acqua. Trattengono le impurità, proprio come fanno con la nostra pelle".

E il ragazzo imolese ne ha un vero e proprio ’giardino’ nella sua cameretta. "Tutte", ci tiene a sottolinearlo "o comprate o prelevate con la giusta consapevolezza per non arrecare loro del danno". Piccoli e grandi amici "ne ho una larga quasi cinquanta centimetri". Il 14enne imolese appena può le immerge, le studia e compie veri e propri esperimenti, e pare pure abbia già contagiato con la sua passione qualche amichetto.

Ma soprattutto Riccardo è un ragazzo con le idee chiare. Non si immagina con pinne e casco da palombaro da grande. "Lavoro? Temo che le spugne resteranno solo un hobby – dice –, ho visitato uno spugnificio in Croazia, ed è molto difficile vivere di quel mestiere". Così Riccardo si è iscritto al Paolini, dove studierà Relazioni internazionali e marketing ("mi piace il mondo del commercio").

Ieri l’alfiere ha ricevuto i complimenti della città tramite il sindaco Panieri: "Lo scorso 30 ottobre 2024 lo avevo accolto in Municipio per ringraziarlo della sua straordinaria e genuina passione per la natura e il mare, come esempio positivo per i coetanei e per la nostra comunità. Oggi questa passione è stata riconosciuta anche dal Quirinale fra i giovanissimi italiani che si distinguono per attività culturali, artistiche e sportive. È un grande orgoglio per tutta la Città".

Ragazzo dai mille interessi, mette in cima alle sue passioni "la musica" (studia alla Vassura Baroncini), soprattutto il "rap". Poi? Ci mancherebbe, vengono, spugne e meduse "ancora prima dei videogiochi. E spero che in futuro vengano più apprezzate e conosciute, perché sono importanti per i nostri mari".