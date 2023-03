Ricciardi spiega come salvare la sanità in crisi

Ci sarà anche Walter Ricciardi (nella foto), ex presidente dell’Istituto superiore di sanità, all’incontro pubblico dal titolo ‘Sanità imolese a rischio?’ organizzato domani alle 19 al centro sociale Giovannini (via Scarabelli, 4) da Mara Mucci e Antonio Di Feo di Azione. "Un evento di confronto e dibattito sull’attuale situazione della sanità a Imola, ma anche sui possibili scenari futuri che rischiano di indebolire ulteriormente il sistema sanitario", spiegano i promotori dell’iniziativa. Oltre a Ricciardi, responsabile Sanità di Azione, e all’ex deputata imolese, interverranno il medico Luca Sanapo, esperto di organizzazione e logistica sanitaria, il sindacalista Giuseppe Rago, coordinatore confederale Uil Emilia-Romagna – Sanità, Matteo Martignani, coordinatore IV Imola.

"La debolezza del sistema sanitario, accentuata dalle diminuite risorse finanziarie e dalla perdurante scarsa efficienza organizzativa e gestionale, con gli attuali strumenti non appare più controllabile – spiegano i promotori dell’iniziativa –. Una crisi che non ha risparmiato neanche una regione come l’Emilia-Romagna, fino a ieri considerata una tra le più virtuose, ma oggi invece alle prese con un deficit di almeno 800 milioni di euro e molte criticità sul piano organizzativo". Una circostanza, questa, che spinge Azione a "sondare lo stato di salute del sistema sanitario imolese, su cui tra l’altro sembra incombere una fusione tra Ausl di Imola e Ausl di Bologna, senza che siano ancora chiari, né ai cittadini né ai sindacati, i dettagli dell’operazione". Il tutto mentre "l’attuale peggioramento, prima nazionale e poi locale (deficit di bilancio, disorganizzazione, carico post pandemico inevaso) fa temere – concludono da Azione – per la qualità e l’efficacia dei servizi sanitari erogati".