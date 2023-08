Ricettazione: sei anni di carcere

La polizia ha eseguito un ordine di carcerazione per cumulo pene nei confronti di una donna di 47 anni, originaria di Forlì e a lungo residente a Imola. La donna è stata giudicata colpevole in quattro differenti occasioni (2014, 2015, 2018 e 2019) per ricettazione e possesso di arnesi atti allo scasso. I giudici del tribunale di Bologna hanno unificato le pene e calcolato che la donna deve scontare sei anni di reclusione, sei mesi di arresto e pagare una multa di 1,986 euro. Gli agenti del commissariato di Imola hanno rintracciato la donna nel Cesenate e l’hanno fermata in collaborazione con i colleghi del commissariato cesenate, trasferendola poi nel carcere della Dozza a Bologna.