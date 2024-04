Richard Galliano nel trio. Luci al teatro Stignani: "Viviamo d’armonia. Il sound come ricordo"

La passione di Richard Galliano tra classica e jazz, a un passo dalla celeste perfezione. Un elogio della materia sonora, un’architettura solenne e cristallina che conferma una poetica asciutta a ogni passaggio dello sguardo lungo rilievi e intarsi scolpiti sulla fisarmonica. Domani (alle 21) per Imola Crossroads l’epigono più credibile di Astor Piazzolla si riaccosta con il New York Tango Trio all’elegia per fisarmonica vaticinata dal nume italo-argentino: ovvero Adrien Moignard alla chitarra e Diego Imbert al contrabbasso.

Galliano, che c’è di speciale nella squadra con cui sfilerà al teatro Stignani?

"L’armonia ineludibile del suonare in trio, da funambolo che gioca con equilibrio/squilibrio anche sull’accordina".

Che cosa può dire dei compagni di viaggio?

"Che Moignard è il degno successore di Django Reinhardt e Imbert è un contrabbassista solido e discreto: come nella vita, tutto è questione di dosaggio, di attenzione".

Piazzolla assegnava a ogni musicista il compito di suonare la musica del suo paese. Di quale paese pensa di far parte e a quale parte dell’universo appartiene la sua musica?

"La mia musica risuona con l’intero universo, senza alcun limite".

Che dire del suo coté italiano?

"Che lo vivo con gioia, mio padre era piemontese e mia madre di Civitavecchia. Il primo complimento che mi fece Piazzolla fu di dirmi che suonavo come un argentino. Poi aggiunse: "Anzi, come un italiano". Una volta mi recapitò una lettera con su scritto ’gli italiani sono invincibili’".

Altri aneddoti?

"Una sera alla fine di un concerto all’Olympia di Parigi il maestro venne a congratularsi rimproverandomi solo del fatto che non suonavo il bandonéon. In seguito, mi dedicò "Ballet Tango", suite per quattro fisarmoniche. Ho ricambiato sfogliando "Piazzolla Forever" sui palcoscenici globali, un omaggio al suo Nuevo Tango".

Emancipato da Piazzolla, ma non da Bach, Mozart e Vivaldi: dov’è il viaggio verso la liberazione totale?

"Questione complessa, parliamo dei geni che mi hanno insegnato a comporre. Ciò che conta è rimanere fedeli alla ricerca del suono migliore e delle emozioni più belle".

Chi tra Arthur Rubinstein e Miles Davis ha influenzato di più il suo stile?

"Clifford Brown e Bud Powell".

La fisarmonica è imbattibile perché rende coerenti gli esseri umani?

"Dipende da chi la suona…".

Si ritiene fortunato a possedere lo "stradivari" delle fisarmoniche?

"Ripeto: l’importante è il Musicista, il mio Dna consiste nel conservare il suono con strumenti diversi".

A che alludeva Couturier quando disse che lei suona la fisarmonica come Horowitz il pianoforte?

"Al progresso che ho marcato nella storia dello strumento. Al punto che un amico giapponese la divide in un prima e in un dopo".

Progetti?

"La realizzazione del Concerto per violino, arpa e orchestra "Il Passaggio".

L’ultimo disco?

"’Around Gershwin’, con una registrazione di "Rhapsody in Blue" in cui incontro Piazzolla e Reinhardt".

Come vorrebbe essere ricordato negli almanacchi?

"Nient’altro che per il sound".