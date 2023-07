Richieste di risarcimento danni alluvionati, 30 giugno, data-limite per le famiglie

Marco Signorini

Una data da sottolineare sul calendario. E’ stata quella dell’altro giorno, il 30 giugno, quando i municipi dei paesi alluvionati avrebbero dovuto spedire la prima tranche delle richieste di risarcimento danni (per ora fino a un massimo di 5mila euro). Moduli che decine di famiglie (tra cui anche quella del sottoscritto), dalla Bassa alla Vallata, si sono affrettate a compilare e a portare in Comune con la speranza di ricevere presto una boccata d’ossigeno. Da metà maggio (per qualcuno addirittura dall’inizio del mese) a oggi, infatti, solamente per ’mettere in sicurezza’ abitazioni e relative pertinenze sono già ’partiti’ migliaia di euro.