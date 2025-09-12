"Riciclo fibre di carbonio, un esempio l’impianto Hera"

La sostenibilità passa dallo sviluppo di tecnologie innovative e il nostro Paese detiene in questo eccellenze mondiali. Oggi (ieri ndr) sono stato a Imola, in visita agli stabilimenti del gruppo Hera accompagnato dall’amministratore delegato Orazio Iacono, dal presidente del cda Cristian Fabbri e alla presenza del sindaco di Imola Marco Panieri. A Imola è stato avviato da circa tre mesi il primo impianto Fib3r dedicato al recupero e al trattamento di materiali di fibra di carbonio, da cui si ricava una fibra di carbonio che al 95% possiede le stesse caratteristiche di quella originale vergine. Risultando dunque potenzialmente riutilizzabile all’infinito.

Così il deputato della Lega Alberto Luigi Gusmeroli, presidente della commissione Attività produttive della Camera dopo la visita in Hera. "Si tratta – aggiunge – di una risposta concreta a un’evidente esigenza ambientale, nel contesto di un mercato in forte espansione dove l’Italia si presenta pioniere dell’economia circolare.

L’impianto, oggetto di recupero di un capannone dismesso, consente anche un risparmio del 75% di energia elettrica e una riduzione del 74% delle emissioni di gas serra rispetto alla produzione del materiale vergine. La creatività e l’ingegno italiani, uniti a una forte attenzione per gli ecosistemi, portano a risultati straordinari: questa è transizione ecologica sostenibile economicamente e socialmente, lontana da quelle posizioni ideologiche che stanno mettendo in difficoltà l’Europa.

La Lega è da sempre in prima linea per promuovere una sostenibilità ambientale e sociale che sappia coniugare sviluppo dell’industria locale, tutela del territorio e crescita dei posti di lavoro. La fibra di carbonio così prodotta è peraltro impiegata anche per le componenti delle auto da corsa, che proprio a Imola trovano un palcoscenico d’eccellenza.

r. c.