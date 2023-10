Ricomincia ’Cambiamo rotta’. Al via una biciclettata per tutti

Ricominciano le iniziative di ‘Cambiamo rotta’, il progetto sperimentale a sostegno della mobilità sostenibile già dalla scuola. Domani alle 9.30 dal parcheggio di Sante Zennaro, in collaborazione con l’associazione Giocathlon, partirà la prima pedalata del 2023-2024 alla volta di San Prospero. Il percorso, che tra andata e ritorno avrà una lunghezza totale di 16 chilometri è aperto a tutti e tutte, muniti di bicicletta, casco e borraccia. A causa delle criticità presenti lungo alcuni tratti della Ciclovia del Santerno, dovute agli eventi alluvionali di maggio, l’itinerario si svilupperà in parte sulla Ciclovia e in parte sulla viabilità locale, che sarà presidiata dalle Guardie ecologiche volontarie. Verrà inoltre effettuata una sosta al centro sociale di San Prospero per una merenda e un tuffo nella storia prima del rientro.