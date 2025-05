"Ricorderò sempre questa esperienza"

L’energia dei tifosi è stata qualcosa di unico. Vedere tutto quel rosso sugli spalti è stato emozionante. Non avevo idea di cosa mi avrebbe riservato l’atmosfera, ma alla fine credo sia stato uno dei pubblici più numerosi e calorosi che abbia mai visto". Parola di Lewis Hamilton, pilota britannico della Ferrari, che a Imola ha vissuto il suo primo Gp europeo con la scuderia del Cavallino. Il momento più è emozionante, nella gara del sette volte campione del mondo, il passaggio davanti alla Tosa: "Quando ho visto quella enorme bandiera rossa, ho avuto un tuffo al cuore. Mi ha riportato alla mente le immagini vintage di quando da ragazzino guardavo Michael Schumacher correre. È stato come tornare indietro nel tempo. È un’esperienza che conserverò per sempre. Mi resterà dentro, è stata una giornata davvero speciale".

Se Hamilton ricorderà di Imola il calore dei tifosi, il vincitore della gara di domenica, Max Verstappen, sottolinea invece una volta di più la bellezza del tracciato cittadino che rischia di salutare il Circus: "Amo guidare qui – dice il campione del mondo –. Perdere questo tipo di piste sarebbe una vergogna". E ancora: "Capisco il punto di vista della F1 e la necessità di considerare il lato business, però a livello personale è questo tipo di circuiti che mi hanno fatto innamorare della corsa. La storia di questo sport – ha concluso Verstappen – è su certe piste".