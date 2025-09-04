Ricordo Monte Battaglia, ci sarà Meluzzi

Rinnovare la memoria per non dimenticare. Domenica, con la partecipazione attiva del municipio di Fontanelice insieme a quelli di Casola Valsenio e Cotignola, si rinnoverà l’evento ‘Monte Battaglia – Luogo di storia e di pace’. L’obiettivo è quello di ricordare, a 81 anni di distanza, il sacrificio di migliaia di giovani che persero la vita sulle colline per la conquista di libertà e democrazia.

Nell’autunno del 1944, nel periodo conclusivo della Seconda Guerra Mondiale, Monte Battaglia fu teatro di uno dei più duri scontri lungo la Linea Gotica. I partigiani della 36ª Brigata Garibaldi, insieme ai reparti alleati americani e britannici, resistettero per settimane ai ripetuti contrattacchi tedeschi. Un conflitto che costò un alto tributo di vite identificando Monte Battaglia come luogo simbolo di resistenza, libertà e pace.

La commemorazione prenderà il via alle 9 con la posa di una corona d’alloro ai cippi di S. Apollinare e S. Rufillo. Poco più di un’ora dopo, poi, il ritrovo alla Rocca di Monte Battaglia dove alle 10,45 si svolgerà la cerimonia commemorativa.

Tra i tanti interventi previsti anche quello del sindaco di Fontanelice, Gabriele Meluzzi (foto). Dall’organizzazione fanno sapere che l’accesso alla Rocca dovrà avvenire unicamente dalla strada comunale che dal bivio passo del corso di Prugno SP 70 porta a Monte Battaglia. In via eccezionale la strada sarà aperta al traffico dalle 9 alle 12,30 in concomitanza della manifestazione. In caso di maltempo la cerimonia si sposterà a Casola Valsenio presso il monumento ai Caduti nel Parco Giulio Cavina.

Mattia Grandi