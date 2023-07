Ricostruzione e ripartenza dopo l’alluvione In Vallata tre tavoli aperti alla cittadinanza

Proseguono le azioni dei sindaci della vallata del Santerno per la ripartenza post alluvione. Dopo la seduta plenaria dei consigli comunali, è ora la volta di tre tavoli di lavoro e del primo incontro pubblico dall’inizio della fase emergenziale. L’obiettivo? Un percorso partecipato per redigere il patto per la valle. Approfondimenti che, il domani alle 20.30 nella sala polivalente di via Padre Luigi Zoffoli a Borgo Tossignano, vivranno l’epilogo dal titolo ‘Verso la ricostruzione della Valle del Santerno’ aperto ai cittadini per rendicontare il bilancio di questi due mesi di lavoro e per individuare la direzione da seguire. Giovedì, alle 11 all’Archivio Mengoni di Fontanelice, il tavolo dell’agricoltura che nel pomeriggio virerà verso il parco Manusardi di Casalfiumanese per parlare più diffusamente della zona. In serata, nella Sala Magnus di Palazzo Alidosi, si tratteranno i delicati argomenti sviluppo e turismo. Atteso anche un confronto con i sindacati per fare il punto della situazione soprattutto in ottica servizi alla persona.

m. g.