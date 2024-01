Ricostruzione, il Pd striglia Baldazzi

Rapporti ai minimi termini e tensione tra il circolo Pd di Castel del Rio e il primo cittadino civico Alberto Baldazzi. Relazioni complesse con i dem di Vallata che lanciano proposte e vogliono fare il punto sul programma di mandato, come conferma una nota stampa diffusa ieri dalla segreteria di viale Zappi. "Con spirito collaborativo il circolo alidosiano ha chiesto da tempo un appuntamento al primo cittadino – scrivono i Dem –. Ma il sindaco si rifiuta di incontrarci". E Tinti, neo segretario di federazione, rincara la dose: "Da me interpellato personalmente sulla richiesta – aggiunge –, Baldazzi ha dichiarato di non voler interloquire con gli esponenti del Pd locale. Ritengo che la delegazione del partito venga decisa dal partito stesso e non da lui. Chiedo all’amministratore di andare oltre i personalismi e di rimanere nell’alveo della politica per il bene del paese".

Baldazzi, da noi contattato telefonicamente, ha preferito non replicare all’affondo, ma è chiaro che le parole del partitone lasceranno strascichi negli equilibri politici della Vallata. Anche perché "il Partito Democratico sostiene, assieme ad altre forze politiche e liste civiche, la coalizione ‘Per Castel del Rio’ che governa l’abitato – rimarca la nota –. Tale responsabilità amministrativa e la volontà di collaborare sono le ragioni della richiesta".

Ma il documento contiene anche una serie di indicazioni per il futuro della collina nella ripartenza post alluvione: "Il nostro impegno per la definizione di un piano di ricostruzione dev’essere a supporto dell’azione del Comune – evidenziano i dem di Castel del Rio –. Ora il lavoro più impegnativo sarà quello di saper spendere in tempi brevi le risorse assegnate (24 milioni di euro, ndr). Conosciamo le difficoltà degli uffici tecnici dei piccoli comuni per far fronte ad una mole così importante di assegnazioni dei lavori e auspichiamo la massima collaborazione con il Nuovo Circondario Imolese". E ancora: "Vogliamo dare il nostro contributo – puntualizzano i dem –. La ricostruzione dell’assetto territoriale interseca il rilancio delle attività artigianali, commerciali ed economiche che scompaiono o subiscono gli effetti di una mancata promozione delle potenzialità turistiche del borgo". Capitolo idee: "Favorire l’accesso agli incentivi per le piccole e medie imprese, agevolando localmente il loro insediamento, e costruire una mappa con i dati sulla quantità e qualità degli spazi, commerciali e non, non utilizzati – chiariscono nel testo –. Individuare e promuovere una nuova area artigianale, valorizzare il territorio a partire dalla tutela idrogeologica, dei boschi e della produzione castanicola. Fare scelte precise per favorire nuovi insediamenti familiari e affrettare la costruzione della nuova scuola". Ma per il Pd del paese non sono da meno "la gestione e l’utilizzo degli impianti sportivi, la ristrutturazione della caserma dei carabinieri, l’ampliamento del Museo della Guerra e arginare lo spettro dello spopolamento a Valsalva, Belvedere e Giugnola".