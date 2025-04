Ricostruzione, tecnici e geometri cercansi. Il Circondario di nuovo a caccia di personale

Il Circondario cerca (di nuovo) personale per la ricostruzione post-alluvione. Per questo motivo, l’ente di via Boccaccio ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloqui, con l’obiettivo di arrivare alla formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato e pieno con profilo di istruttore tecnico/geometra.

C’è tempo fino al 30 aprile per presentare le domande e partecipare al bando disponibile sul sito Internet del Circondario. La graduatoria che verrà fuori dal concorso sarà immediatamente efficace e lo resterà per un termine di due anni dalla data di adozione del provvedimento di approvazione, salvo proroghe di legge, per la copertura dei posti messi a concorso e quelli che si rendessero vacanti.

Già a fine 2024, per il servizio di ricostruzione post alluvione era stato indetto un concorso pubblico per la copertura di sedici posti complessivi in tutta la provincia dei quali quattro destinati al Circondario. E ancora prima erano arrivati una ulteriore decina di rinforzi. Il ripetersi delle ondate di maltempo, che tra il 2024 e l’inizio di quest’anno hanno ulteriormente aggravato una situazione resa emergenziale dall’alluvione 2023, rende però evidentemente indispensabile l’arrivo di altro personale.

Del resto, le attività da portare avanti sul territorio non mancano. E riguardano tanto Imola, dove tra le c’è da provvedere alla messa in sicurezza del tratto urbano del fiume Santerno nonché alla progettazione del ripristino delle strade collinari flagellate dalle frane, quanto gli altri nove comuni del circondario.