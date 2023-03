’Riduci e ricicla’, incontri al via

Al via martedì il primo di un ciclo di incontri dal titolo ‘Riduci, riusa, ricicla’ promosso dal Comune, in collaborazione con Hera e le Guardie ambientali metropolitane, con l’obiettivo di "promuovere la cultura della riduzione dei rifiuti, del riuso e del riciclo a partire dalle abitudini quotidiane e dai servizi a disposizione nella città per fare la raccolta differenziata". L’obiettivo, secondo la Giunta, è duplice: "Proseguire un’attività di informazione e sensibilizzazione che per essere efficace deve essere costante e contribuire al contrasto dell’abbandono dei rifiuti". Gli incontri si svolgeranno nei centri sociali della città, nei quartieri e nelle frazioni, dalle 18.30 fino alle 20. Si parte, come detto, il 14 marzo nel quartiere Marconi, al centro sociale Giovannini (via Scarabelli, 4). Ai partecipanti che porteranno con sé almeno tre rifiuti a scelta tra piccoli elettrodomestici (come frullatori, aspirapolveri, smartphone, tablet, rasoio elettrico, ferro da stiro, ecc…) non più utilizzabili e rifiuti ferrosi (ad esempio padelle e pentole) verrà consegnato un utile gadget ecologico, prodotto in materiale riciclato, in omaggio. I rifiuti così raccolti saranno presi in carico da Hera.