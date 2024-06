Riecco ‘Andiamo a segno’, iniziative estive dell’Auser

Torna ‘Andiamo a segno’, la rassegna di iniziative organizzata dal centro sociale Tiro a segno e da Auser in vista dell’estate. Fino al 27 agosto, sarà possibile trascorrere piacevolmente i martedì sera in compagnia all’aperto, negli spazi al civico 2 di via Tiro a segno con musica, cene, aperitivi e film. "La nostra collaborazione prosegue positivamente - affermano il presidente di Auser Imola, Ivan Mazzanti (nella foto), e la presidente del centro sociale Tiro a segno, Alessandra Berardi -. Unire le forze ci permette di offrire tantissime occasioni di svago e socializzazione, sia in estate che in inverno, in particolare per gli anziani, ma non solo. Queste iniziative ci danno modo anche di cogliere altre richieste di aiuto a cui Auser può rispondere, grazie ai volontari, attraverso i servizi che offre tutto l’anno per migliorare la loro qualità di vita".

Ecco il calendario degli eventi. Dopo i primi due appuntamenti già andati in scena a inizio mese, si prosegue il 18 giugno con ‘Musica con Fortunato’: alle 19 aperitivo e alle 20 spettacolo; 25 giugno ‘Musica con i Brillanti Sparsi’: alle 20 cena; 2 luglio ‘Musica con I Prototipi’: alle 19 aperitivo, alle 20 spettacolo; 9 luglio ‘Cena con delitto’ alle 20; 16 luglio ‘Musica Loretta Davalle: alle 19 aperitivo, alle 20 spettacolo; 23 luglio: proiezione film alle 21; 30 luglio ‘Musica con i Brillanti Sparsi’, alle 20 cena; 6 agosto ‘Musica con i Loca Rock’: alle 19 aperitivo, alle 20 spettacolo; 20 agosto ‘Musica con Tonino e Renata’: alle 18 apericena; 27 agosto ‘Musica con Mita e La Davis’: alle 19 aperitivo, alle 20 spettacolo.