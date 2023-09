Riecco i Giovani Dem : "È ora di coinvolgere le nuove generazioni"

A volte ritornano. Ricostituita la federazione dei Giovani democratici di Imola. A darne notizia è il Pd locale. Presente al battesimo ufficiale, nei giorni scorsi nella sede di viale Zappi, il responsabile organizzativo dei Gd dell’Emilia-Romagna, Marco Rocco De Luca. Il comitato è composto dalla consigliera comunale Dem, Anna De Veredicis, segretaria della neo federazione; Alessandro Cappello, coordinatore di Imola; Riccardo Raspanti, coordinatore di Castel San Pietro Terme; Manuel Nevi Zacconi; Cecilia Ricci (altra consigliera comunale) e Lorenzo Paialunga.

"Finalmente nel circondario risorge una realtà capace di accogliere tutte le ragazze e tutti i ragazzi che vogliono fare politica a sinistra – sottolinea De Veredicis –. Il nostro sarà un percorso aperto a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi che si sentiranno accolti dentro la comunità dei Giovani democratici. E includerà chiunque voglia esserne parte attiva o voglia semplicemente partecipare al nostro progetto di ripartenza. Una federazione Gd storica come quella del circondario che dopo anni si ricostituisce dà un senso di un rinnovato impegno con il proprio territorio, ed è una promessa verso le nuove generazioni".

Riguardo al rapporto con la federazione territoriale del Pd imolese, sempre in cerca di una nuova guida dopo le dimissioni di Francesca Degli Esposti, la neo segretaria prova a mettere le cose in chiaro.

"In quanto giovanile del Partito, siamo non solo un suo organo indipendente, ma soprattutto parte integrante ed effettiva – afferma De Veredicis –. Per questo vorremo essere presi seriamente in considerazione durante i processi decisionali dato che la nostra generazione rappresenta il presente e il futuro del Paese. Non ho dubbi che sarà così".

Insomma, almeno a parole, l’impegno non manca. "Assieme a tutta la squadra ci siamo prefissati l’obiettivo di coinvolgere di più i giovani nelle vicende di attualità e nell’attivismo politico – conclude la segretaria De Veredicis –. Viviamo in un momento difficile, fatto di incertezze politiche ed economiche dove i giovani non si sentono capiti o rappresentati e stanno perdendo fiducia nella classe politica. Il governo attuale non ci sta considerando minimamente e se non ci sarà un cambio di rotta ho paura che sarà proprio la nostra generazione a pagarne le conseguenze peggiori, ma nel frattempo noi non staremo con le mani in mano".