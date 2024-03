Riecco il Suzuki bike day con un percorso Mondiale

Aperte le iscrizioni alla quarta edizione del Suzuki Bike Day, la grande festa Suzuki dedicata alla mobilità condivisa e sostenibile con protagonista la bicicletta che si terrà il prossimo 8 giugno. Arrivati alla quarta edizione, in un crescendo di iscrizioni (nel 2023 hanno partecipato più di 2.700 persone), Suzuki conferma il proprio impegno nella diffusione del concetto di "strada per tutti", regalando agli appassionati di ciclismo una giornata di sport, sfida ai propri limiti e divertimento sulle strade della Romagna. Cuore del Suzuki Bike Day #04 sarà anche quest’anno l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Del resto, oltre che ai motori Imola è legata a doppio filo anche al ciclismo, perché ha ospitato l’indimenticabile Mondiale del 1968, vinto da Vittorio Adorni, e, in epoca più recente, l’evento iridato del 2020 nelle specialità Strada e Crono.

Chi prenderà parte al Suzuki Bike Day 2024 avrà la possibilità di pedalare in assoluta sicurezza e di vivere un’esperienza unica. Il tracciato comprenderà l’anello di 28,5 km del percorso su cui si è svolto il Campionato del mondo di ciclismo su strada del 2020, con l’aggiunta di un ulteriore tratto per un totale di circa 53,5 km.

I partecipanti pedaleranno sull’asfalto del circuito imolese, un privilegio riservato di norma ai piloti e ai ciclisti professionisti, e sul percorso impiegato in occasione della prova iridata del 2020, con le salite del Gallisterna e del Mazzolano, raggiungendo pendenze fino al 16 per cento.

Il tutto prima di affrontare un’ulteriore nuova e spettacolare sezione, entrando in uno dei borghi più belli d’Italia: Brisighella, con la salita del Monticino, percorrendo in anteprima alcuni passaggi della seconda tappa del Tour de France 2024 (atteso in città il 30 giugno), che scegliendo i suggestivi paesaggi delle colline romagnole, riconosce all’Italia il ruolo di culla del ciclismo.

Tre i punti di ristoro previsti, dove rifocillarsi durante il giro: uno in Autodromo, uno a Brisighella e uno a Riolo Terme. Come confermato dagli organizzatori, sarà possibile partecipare con qualsiasi tipologia di bicicletta: mountain-bike, due ruote elettrica, a pedalata assistita, con carrellino per bimbi o animali. Si potrà pedalare al ritmo preferito, in compagnia anche quest’anno di tante importanti figure dello sport italiano. Ci si può iscrivere tramite portale dedicato, compilando il modulo online, entro il 5 giugno; in loco, il 7 giugno, il giorno precedente all’evento dalle 17 alle 19 e l’8 giugno, giorno del Suzuki Bike Day, dalle 7.30 alle 8.30. La partecipazione all’evento consentirà di sostenere la Fondazione Dynamo Camp, che opera per il diritto alla felicità di bambini e ragazzi con gravi patologie e delle loro famiglie offrendo gratuitamente programmi di terapia ricreativa a bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni affetti da patologie gravi o croniche, alle loro famiglie e ai fratelli e sorelle.