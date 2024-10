Riecco le Finali Mondiali Ferrari . Obiettivo superare 38mila presenze

Una grande parata dal centro storico all’Autodromo, oltre duecento bolidi del Cavallino in pista e l’obiettivo dichiarato di superare le 38mila presenze raggiunte (tra addetti ai lavori, ospiti e pubblico) due anni fa. Le Finali Mondiali Ferrari tornano a Imola per la terza volta nella loro storia: dopo le edizioni del 1998 e del 2022, appuntamento da martedì 15 a lunedì 21 ottobre, con il clou dell’evento previsto domenica 20.

Oltre all’ultimo atto del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli (più di 100 vetture impegnate), la manifestazione ospiterà numerose sessioni non competitive riservate ai programmi F1 Clienti, Sport Prototipi Clienti, XX Programme (78 le auto già confermate) e Club Competizioni GT (oltre 20).

Poi la chicca di questa edizione: il Ferrari Show che domenica 20 partirà dal centro storico per arrivare in pista alle 12.50. Sarà una sfilata alla quale parteciperanno sia le 499P protagoniste nella top class del Mondiale Endurance (vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 2024 con Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen, e nel 2023 con Alessandro Pier Guidi, James Calado e Antonio Giovinazzi), sia la 296 GT3 che quest’anno ha festeggiato lo storico successo alla 24 Ore di Daytona con Pier Guidi, Calado, Davide Rigon e Daniel Serra. Le due vetture e i rispettivi piloti parteciperanno allo show assieme alle auto protagoniste del Ferrari Challenge e a decine di bolidi dei programmi non agonistici riservati ai clienti. Lo spettacolo avrà il suo culmine verso le 14 sul rettilineo principale del circuito con l’esecuzione dell’inno nazionale e un suggestivo spettacolo aereo.

Si entra gratis nelle tribune centrali giovedì 17 e venerdì 18 ottobre, mentre sabato 19 e domenica 20 lo si potrà fare solo acquistando (online su Ticketone o ai botteghini dell’Autodromo) un biglietto per le singole giornate (13,50 o 21,50 euro più commissioni) o un mini abbonamento per due giorni (28,50 euro più commissioni). Aperte tribune centrali, Tosa, Acque minerali e Rivazza 1. Ingresso gratuito fino ai 12 anni compiuti. Per i residenti nei 23 comuni del Con.Ami è previsto un abbonamento due giorni ridotto (costo 15 euro) acquistabile solo in Autodromo. Come già accaduto nel 2022, il paddock non sarà aperto al pubblico in quanto si trasformerà in una grande area espositiva al coperto, in corso di allestimento già da alcune settimane, riservata a clienti e ospiti del Cavallino.

"Accogliere le Finali Mondiali Ferrari a distanza di soli due anni è un motivo di grande soddisfazione: significa che nel 2022 è stato fatto un ottimo lavoro", commenta Gian Carlo Minardi, presidente di Formula Imola. Quello con la festa di fine anno della scuderia di Maranello è "un appuntamento che sicuramente attirerà l’attenzione di tantissimi appassionati, offrendo un evento di altissimo livello e accrescendo ulteriormente le occasioni per promuovere il territorio", sottolinea invece Giammaria Manghi, capo della segreteria politica della Presidenza della Regione. "Tornare a correre qui significa per la Ferrari tornare a casa, e per Imola riabbracciare un pezzo della sua identità", aggiunge il sindaco Marco Panieri. Insiste sul "legame importante" tra scuderia del Cavallino, città e circuito anche Antonello Coletta, responsabile Endurance e Corse clienti Ferrari: "Siamo molto contenti di tornare qui, e sicuramente ci saranno occasioni per farlo anche in futuro. Le 38mila presenze del 2022? Se il tempo ci darà una mano, puntiamo a fare ancora meglio".