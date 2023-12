Riecco le Scatole di Natale. Pacco dono e un biglietto per le famiglie in difficoltà

Un gesto che costa poco a chi lo compie; ma che può far felici tante famiglie in difficoltà aiutandole a trascorrere le feste con un sorriso. Torna il progetto ‘Scatole di Natale’. E in questa quarta edizione si aggiunge un nuovo partner: al comitato di Imola di Croce rossa italiana e alla Fondazione Matteo Bagnaresi (aule Alessia e Chiara), si è unita l’Associazione italiana dislessia.

Chi vorrà partecipare a questo gesto di solidarietà è chiamato a preparare una o più scatole nelle quali mettere ‘Una cosa calda, una cosa golosa, un passatempo, un prodotto di bellezza e un biglietto gentile’. La regola è che si tratti di prodotti utili, nuovi o in ottimo stato: una cosa calda come guanti, sciarpa, cappellino, copertina, calzettoni, e, per i bambini, anche felpe o tutine. E poi una cosa golosa (caramelle, cioccolatini, biscotti confezionati e non deperibili a breve, non liofilizzati e non prodotti da cucinare); un passatempo (matite colorate, libro, parole crociate, rivista, block-notes, un giochino) e, infine, un prodotto di bellezza (crema, bagnoschiuma, profumo, per i bambini spazzolini, dentifricio, piccoli gioielli, tutto nuovo e non aperto).

Come ogni regalo che si rispetti, la scatola conterrà anche un bigliettino d’auguri con un messaggio per chi la riceverà. La scatola verrà confezionata in stile natalizio, con nastro o fiocco. Vi si dovrà apporre l’indicazione che specifichi a chi è destinata: nonna o nonno, uomo (oltre i 20 anni), donna (oltre i 20 anni), ragazzo (12-20), ragazza (12-20), bimbo o bimba (indicando una fascia di età indicativa), bebè (0-3 anni). Non verrà accettato materiale sfuso. Le scatole potranno essere consegnate a partire da mercoledì 13 fino a sabato 16 dicembre nel salone a piano terra della sede della Croce rossa in via Meloni 4, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

"Iniziammo nel Natale della pandemia, era il 2020, e ci fu una adesione meravigliosa pur con tutte le difficoltà del momento. Da allora non ci siamo più fermati, e accogliamo anche tutte le segnalazioni di associazioni, parrocchie, comuni del circondario", ricorda la presidente Cri, Fabrizia Fiumi. "Sappiamo bene quanto siano in aumento le fasce fragili, lo vediamo giorno dopo giorno nelle richieste di assistenza scolastica gratuita al nostro doposcuola", aggiunge Gabriella Pirazzini coordinatrice delle aule Alessia e Chiara della Fondazione Matteo Bagnaresi. "Siamo entusiasti di essere stati accolti in questo progetto – conclude Paola Cipolla, presidente Aid provinciale –. Ci occupiamo di disturbi dell’apprendimento, e veniamo a conoscere tantissime realtà spesso dimenticate e sappiamo che anche un piccolo dono può fare comprendere l’importanza della condivisione".