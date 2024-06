Riecco Sgr Live. Omaggio a Mina di Valentina Monetta

Stasera alle 21 è di nuovo tempo di Sgr Live con il terzo appuntamento della rassegna musicale riminese. Spazio agli omaggi musicali con Valentina Monetta che dal palco dell’Arena Francesca da Rimini emozionerà il pubblico attraverso i brani che hanno reso grande Mina. Con l’accompagnamento musicale di Simone Migani, Alex Gorbi e Claudio Malerba andrà in scena una rivisitazione del repertorio di una delle più grandi icone della musica italiana di tutti i tempi. Non soltanto grandi classici, dal palco si leveranno anche gemme nascoste della storia musicale di Mina. Dopo il successo di Cricca e Luca Fol che hanno infuocato le prime due date dell’Sgr Live, ora è il turno di Valentina Monetta, l’artista sammarinese arrivata in semifinale all’Eurovision. Tutti i concerti della rassegna Sgr live sono ad ingresso gratuito, il prossimo appuntamento sarà con Julico e la terapia latina martedì prossimo.