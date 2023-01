"Rieducate quel cane morsicatore" ‘Condannata’ la proprietaria

Avere un cane comporta piaceri e alcuni doveri. Tra questi, fare di tutto perché il proprio animale non diventi un pericolo per gli altri. Ne sa qualcosa una signora di 60 anni, residente nel forese, destinataria di un’ordinanza del servizio di polizia amministrativa del Comune in seguito a un episodio di aggressività non controllata del proprio cane, avvenuto a fine novembre. Il cane ha morsicato qualcuno – non importa chi – e da qui è partito l’iter burocratico che ha portato all’emissione del provvedimento. In seguito alla morsicatura, il cane meticcio di un anno (con regolare microchip) è stato sottoposto a una visita del veterinario dell’Ausl di Imola "per la valutazione del rischio di aggresssività non controllata". In seguito, il Comune ha preso carta e penna e ha emesso l’ordinanza. La padrona è dunque obbligata a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni a terzi, è obbligata a non affidare il cane a persone non in grado di gestirlo correttamente, a non lasciare l’animale incustodito alla presenza di estranei e in presenza di bambini.

Ad almeno sei mesi di distanza dalla notifica dell’ordinanza, la proprietaria del cane potrà presentare la richiesta di visita di rivalutazione dell’aggresssività dell’animale, previa dimostrazione di avere frequentato un corso di rieducazione, e successivamente, se tutto andrà nel verso giusto, la revoca dell’ordinanza.